إعلان

سوهاج تحصد 6 مراكز في مسابقة تحدي القراءة العربي

كتب : عمار عبدالواحد

10:23 ص 23/04/2026

الطالبة تسنيم الأمير الفائزة بالمسابقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حققت مديرية التربية والتعليم بسوهاج 6 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها العاشر لعام 2026، والتي تُعد واحدة من أكبر المبادرات الثقافية في العالم العربي.

جهد طلابي متميز في القراءة والتحليل

وجاء هذا التفوق نتيجة جهود متميزة بذلها الطلاب المشاركون، حيث تمكنوا من قراءة 50 كتابًا في مجالات متنوعة، مع تلخيصها وعرضها أمام لجان تحكيم متخصصة عبر تقنيات الاتصال المرئي "Zoom"، بإشراف لجنة دولية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس قوة المنافسة ومستوى التنظيم العالي للمسابقة.

أسماء الطلاب الفائزين

وضمت قائمة الفائزين كل من تسنيم الأمير محمد حسن بمدرسة بنت النيل الابتدائية بإدارة طهطا، فريدة قرشي محمود أحمد بمدرسة الزبايبة تعليم أساسي بإدارة البلينا، جنة محمود فتحي أحمد، مدرسة الشهيد عبد الرحمن السويفي بإدارة سوهاج، جنا الدكتور خلف بمدرسة صفوة مصر الخاصة بإدارة البلينا، جنى عرفات عبدالظاهر بمدرسة صفوة مصر الخاصة بإدارة البلينا، ناريمان عبد القادر لملوم بمدرسة صفوة مصر الخاصة بإدارة البلينا.

إشادة رسمية ودعم مستمر للمواهب

ومن جانبه قدم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج التهنئة للطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم، مشيدًا بدور القيادات التعليمية، وعلى رأسهم الدكتورة هيام عبد الراضي مدير عام الشؤون التنفيذية، وأحمد حسين موجه عام المكتبات، في دعم وتأهيل الطلاب.

تأكيد على أهمية القراءة وبناء الوعي

وأكد وكيل الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح المنظومة التعليمية في اكتشاف ورعاية الموهوبين، وترسيخ ثقافة القراءة كمدخل أساسي لبناء الفكر وتنمية الإبداع، مشيرًا إلى استمرار الدعم للطلاب للمشاركة في المحافل المحلية والدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التربية والتعليم القراءة سوهاج

أحدث الموضوعات

إبراهيم عادل يتوقع بطل الدوري.. ويكشف الفارق بين جماهير الأهلي والزمالك
رياضة محلية

إبراهيم عادل يتوقع بطل الدوري.. ويكشف الفارق بين جماهير الأهلي والزمالك
بعد حديث المسلماني في مجلس النواب.. إذاعة صوت العرب تحتل تريند إكس
أخبار مصر

بعد حديث المسلماني في مجلس النواب.. إذاعة صوت العرب تحتل تريند إكس

الصحة: خطة لميكنة المستشفيات.. وإنشاء قواعد بيانات لإدارة المنشآت
أخبار مصر

الصحة: خطة لميكنة المستشفيات.. وإنشاء قواعد بيانات لإدارة المنشآت
"وحشتني يا حبيبي".. شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع حسن يوسف
زووم

"وحشتني يا حبيبي".. شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع حسن يوسف
الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

