قررت محكمة مستأنف جنح السادس من أكتوبر بالجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف المتهمين على الحكم الصادر بإدانتهم بالحبس لمدة سنة وستة أشهر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خناقة الفردوس"، والمتهمين فيها بالاعتداء على سائق وإتلاف سيارته، إلى جلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم. وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين لحين الفصل في القضية.

تفاصيل مثيرة في قضية "خناقة الفردوس"

وكانت محكمة جنح أول وثالث أكتوبر قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالحبس لمدة سنة واحدة مع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، عن تهمة الضرب، كما قضت بحبسهم لمدة 6 أشهر أخرى عن تهمة الإتلاف مع كفالة مماثلة لإيقاف التنفيذ.

كما أدانت المحكمة المتهم الأول، وهو الأب، بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل في واقعة حيازة سلاح أبيض، مع النفاذ وتغريمه مبلغ 1000 جنيه ومصادرة السلاح.

فيما اكتفت المحكمة بتغريم المتهمة الرابعة مبلغ 10 آلاف جنيه في اتهام متعلق بالسب والقذف.

استئناف قضية الفردوس

وكانت نيابة أكتوبر الكلية، برئاسة المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول بالجيزة، قد أحالت القضية رقم 1370 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والمقيدة برقم 351 لسنة 2025، والمتهم فيها موظف بالمعاش وزوجته ونجلاه، إلى المحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها إتلاف سيارة المجني عليه عمدًا، والضرب، والسب والقذف، وحيازة سلاح أبيض.

مشاجرة الفردوس

كما قررت نيابة أول وثالث أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، في وقت سابق، إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية بكفالة مالية، بينما أُخلي سبيل الزوجة بضمان محل إقامتها.

وكشف التقرير الطبي المبدئي للمجني عليه "إسماعيل عبد الغني"، والذي أُصيب خلال الواقعة داخل كمبوند الفردوس بأكتوبر، أنه يعاني من كدمات في فروة الرأس، وكدمات في الأذن اليمنى، بالإضافة إلى إصابات متفرقة بالجسم.

وأوضح التقرير أن الحالة استدعت فترة علاج تقل عن 21 يومًا، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليه في مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

