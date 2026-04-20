أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل مذيعة شهيرة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات في واقعة تصادم أسفرت عن إصابة بائع خردة بإصابات بالغة، أعلى وصلة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تفاصيل إصابة مواطن بحادث سيارة تقودها إعلامية

كانت غرفة عمليات مستشفى الهرم قد تلقت بلاغًا بوصول رجل في العقد السادس من العمر، مصابًا بكسر في الجمجمة، إثر حادث تصادم وقع أعلى وصلة المريوطية في اتجاه القوس الغربي، حيث جرى نقله في حالة حرجة، وتعذر استجوابه طبيًا.

وكشفت التحريات الأولية أن المصاب كان يقود مركبة “تروسيكل” وقت وقوع الحادث، قبل أن تصطدم به سيارة ملاكي من الخلف، ثم غادرت قائدة السيارة موقع الحادث، قبل أن يتبين لاحقًا قيامها بنقل المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة ترسا، ثم مغادرة المكان.

تحرر المحضر اللازم وأحاله العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

