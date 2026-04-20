أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الإثنين، أن إيران حاولت مرتين استهداف إسرائيليين داخل الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح ساعر أن المحاولتين وقعتا خلال عملية "زئير الأسد"، مشيراً إلى أن إحداهما نُفذت باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة، فيما تمت الأخرى عبر خلية إضافية.

وأضاف أن نحو 30 هجوماً ومحاولة استهداف طالت سفارات ودبلوماسيين إسرائيليين حول العالم منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من طهران أو أبوظبي بشأن هذه الاتهامات الموجهة من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي.