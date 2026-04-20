إعلان

سقوط لصوص الدراجات النارية في كفر الشيخ

كتب : علاء عمران

12:32 م 20/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب وزوجها من تعرضهما لسرقة دراجتين ناريتين من داخل سور منزلهما بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد صاحبة الحساب، وباستدعائها حضرت برفقة زوجها، وهما مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وبسؤالهما قررا أنهما اكتشفا سرقة الدراجة النارية الخاصة بهما من داخل المنزل، ثم لاحظا لاحقًا سرقة دراجة نارية أخرى.

وعقب تكثيف التحريات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعتين، وتبين أنهما عنصران جنائيان مقيمان بذات الدائرة، وكلاهما محبوس على ذمة قضايا أخرى.

وبمناقشتهما، اعترف أحدهما بارتكاب واقعة سرقة إحدى الدراجتين الناريتين، والتصرف فيها بالبيع لصالح عميلين سيئي النية، وتم ضبطهما، حيث أرشدا عن الدراجة المستولى عليها.

كما اعترف المتهم الثاني بارتكاب واقعة سرقة الدراجة الأخرى، وتبين أنها كانت قد ضُبطت بحوزته سابقًا أثناء توقيفه في قضية أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية كفر الشيخ دراجات نارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد ياسمين عز
أخبار مصر

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد ياسمين عز
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يساندان منة شلبي في جنازة والدها
زووم

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يساندان منة شلبي في جنازة والدها
بينهم كريم عبدالعزيز وهنادي مهنا.. 25 صورة من جنازة والد منة شلبي
زووم

بينهم كريم عبدالعزيز وهنادي مهنا.. 25 صورة من جنازة والد منة شلبي
"في كل الأحوال".. ترامب: اتفاق السلام مع إيران سيحدث سلميًا أو بضغوط
شئون عربية و دولية

"في كل الأحوال".. ترامب: اتفاق السلام مع إيران سيحدث سلميًا أو بضغوط
قرار جديد من توروب للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

قرار جديد من توروب للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. التفاصيل كاملة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)