كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب وزوجها من تعرضهما لسرقة دراجتين ناريتين من داخل سور منزلهما بمحافظة كفر الشيخ.

لصوص الدراجات النارية

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد صاحبة الحساب، وباستدعائها حضرت برفقة زوجها، وهما مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وبسؤالهما قررا أنهما اكتشفا سرقة الدراجة النارية الخاصة بهما من داخل المنزل، ثم لاحظا لاحقًا سرقة دراجة نارية أخرى.

وعقب تكثيف التحريات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعتين، وتبين أنهما عنصران جنائيان مقيمان بذات الدائرة، وكلاهما محبوس على ذمة قضايا أخرى.

تفاصيل سرقة دراجتين ناريتين بكفر الشيخ

وبمناقشتهما، اعترف أحدهما بارتكاب واقعة سرقة إحدى الدراجتين الناريتين، والتصرف فيها بالبيع لصالح عميلين سيئي النية، وتم ضبطهما، حيث أرشدا عن الدراجة المستولى عليها.

كما اعترف المتهم الثاني بارتكاب واقعة سرقة الدراجة الأخرى، وتبين أنها كانت قد ضُبطت بحوزته سابقًا أثناء توقيفه في قضية أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور