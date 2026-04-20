يشهد ملف العدادات الكودية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، في ظل تطبيق نظام التسعيرة الموحدة على هذا النوع من العدادات، ما دفع الكثيرين إلى البحث عن طرق التحويل إلى العداد القانوني للاستفادة من نظام الشرائح الأقل تكلفة وتقنين أوضاع وحداتهم السكنية.

ومع إتاحة التقديم إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات، باتت الفرصة متاحة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من نظام محاسبة أكثر مرونة وعدالة.

ما هو العداد الكودي ولماذا يتم التحويل؟



يُعد العداد الكودي حلًا مؤقتًا أقرّته وزارة الكهرباء للمباني المخالفة أو غير المقننة، ويعتمد على رقم كودي بدلًا من اسم المشترك، دون أن يمنح أي صفة قانونية لمالك الوحدة.

ومع تطبيق سعر موحد يصل إلى نحو 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة على هذا النوع من العدادات، أصبح التحول إلى العداد القانوني ضرورة لتقليل قيمة الفاتورة الشهرية.

دليلك الكامل لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

ويستعرض "مصراوي" خطوات التحويل من العداد الكودي إلى القانوني، والتي تبدأ بالتقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، يليها استيفاء عدد من الإجراءات الرسمية، أبرزها:

تقديم طلب تحويل من كودي إلى اسمي.



إرفاق مستندات التصالح في مخالفات البناء أو ما يفيد تقنين وضع العقار.

الحصول على نموذج (10) النهائي بعد إتمام التصالح.

التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار لتقديم الأوراق.

وبحسب مصدر بقطاع الكهرباء، فإن عملية التحويل في معظم الحالات لا تتطلب تغيير العداد نفسه، وإنما يتم تعديل بيانات التعاقد فقط وتحويله إلى اسم المشترك.

المستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي.

عقد ملكية أو إيجار الوحدة.

إيصال شحن حديث للعداد.

مستند التصالح مع المحليات.

وفيما يتعلق بتغيير العداد، أوضح المصدر أن الإجراءات المعمول بها تشير إلى أن التحويل غالبًا لا يتطلب استبدال العداد، نظرًا لكونه عدادًا مسبق الدفع، ويتم الاكتفاء بتعديل بيانات التعاقد وتحويله إلى اسم المشترك.

كما أشار إلى أن التحويل في كثير من الحالات لا يترتب عليه رسوم كبيرة، إذ يُعد إجراءً إداريًا في المقام الأول.

مزايا التحول إلى العداد القانوني:

تقنين الوضع القانوني للوحدة السكنية.

التعاقد الرسمي باسم المشترك.

الاستفادة من شرائح الكهرباء المدعومة.

استخدام إيصال الكهرباء كمستند رسمي في المعاملات.