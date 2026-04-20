تصوير- نادر نبيل

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام، على المشاركة في جنازة والد الفنانة منة شلبي، اليوم الإثنين، بمسجد الفاروق بالمعادي.

وكان من أبرز الحضور الفنان كريم عبدالعزيز، والإعلامية هالة سرحان، وعدد من أهل وأصدقاء منة شلبي.

زوج منة شلبي يعلن وفاة والدها

وكان المنتج أحمد الجنايني، أعلن مساء أمس الأحد، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي والد الفنانة منة شلبي، كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تنعى فيه الفقيد.

آخر أعمال الفنانة منة شلبي

يذكر أن الفنانة منة شلبي، شاركت في النصف الأول من دراما رمضان 2026، بمسلسل "صحاب الأرض" الذي حقق نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولة المسلسل إياد نصار، محمد يوسف، عصام السقا، روان الغابة، تارا عبود، ومن إخراج بيتر ميمي.

بالتزامن مع جنازة والدها.. منة شلبي تتصدر تريند "جوجل"

مصطفى كامل: حالتي النفسية سيئة بسبب مرض هاني شاكر