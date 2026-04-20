إعلان

بالصور.. كريم عبدالعزيز وهالة سرحان في جنازة والد منة شلبي

كتب : منال الجيوشي

12:41 م 20/04/2026
    جنازة والد الفنانة منة شلبي (2)
    جنازة والد الفنانة منة شلبي (4)
    جنازة والد الفنانة منة شلبي (5)
    جنازة والد الفنانة منة شلبي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- نادر نبيل
حرص عدد من نجوم الفن والإعلام، على المشاركة في جنازة والد الفنانة منة شلبي، اليوم الإثنين، بمسجد الفاروق بالمعادي.

وكان من أبرز الحضور الفنان كريم عبدالعزيز، والإعلامية هالة سرحان، وعدد من أهل وأصدقاء منة شلبي.

زوج منة شلبي يعلن وفاة والدها

وكان المنتج أحمد الجنايني، أعلن مساء أمس الأحد، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي والد الفنانة منة شلبي، كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تنعى فيه الفقيد.

آخر أعمال الفنانة منة شلبي

يذكر أن الفنانة منة شلبي، شاركت في النصف الأول من دراما رمضان 2026، بمسلسل "صحاب الأرض" الذي حقق نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولة المسلسل إياد نصار، محمد يوسف، عصام السقا، روان الغابة، تارا عبود، ومن إخراج بيتر ميمي.

اقرأ أيضا

منة شلبي أحمد الجنايني كريم عبدالعزيز هالة سرحان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

اقتصاد

حوادث وقضايا

أخبار المحافظات

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

