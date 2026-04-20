غلق 978 محلاً لمخالفة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء



واصلت وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية لضبط المحال التجارية غير الملتزمة بقرار الغلق، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود أجهزة الوزارة عن غلق 978 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق، بعد عدم التزامها بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

الداخلية تنفذ قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

ويأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق حزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، والحد من الاستهلاك غير الضروري للطاقة، بما يواكب خطة الدولة في إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.

حملات مكثفة لضبط المحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق

وشددت الوزارة على استمرار حملاتها الرقابية لضمان التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بقرارات الغلق المقررة، وعدم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن.

