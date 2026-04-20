واصلت وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لمواجهة الجرائم الاقتصادية والتموينية، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والعملات.

وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وجهت الأجهزة الأمنية ضربات مستمرة استهدفت المتورطين في المضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية تُقدر بنحو 5 ملايين جنيه.

ضربات أمنية ضد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وأكدت وزارة الداخلية أن تلك التحركات تأتي ضمن جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، للحد من إخفاء العملات عن التداول وما يترتب عليه من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

وفي سياق متصل، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتعاون مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط المخالفات في المخابز والأسواق.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، وتم التحفظ على نحو 8 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، قبل إعادة طرحه بطرق غير مشروعة.

حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفات بالمخابز والأسواق

وشددت الوزارة على استمرار جهودها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، وضمان عدم استغلال الدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

اقرأ أيضا:

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة