"لم تتحمل فراقه".. سيدة تلحق بزوجها بعد ساعات في قرية الحوة بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

06:50 م 02/04/2026

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية الحوة التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، إثر وفاة سيدة متأثرة بحزنها العميق على رحيل زوجها قبل دفنه بوقت قصير، لترحل معه.

وفاة الزوج والزوجة في أيام متقاربة

توفي محمد كامل ريحان، اليوم الخميس، داخل منزله بقرية الحوة، وقبل تشييع جثمانه لحقت به زوجته، ليلى السيد مناع، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة حزنها على فقدانه.

الإجراءات الرسمية والجنازة المشتركة

جرى توقيع الكشف الطبي على الزوجة بواسطة مفتش الصحة، وتبين من تقريره أن الوفاة طبيعية. وقررت الأسرة تأجيل مراسم التشييع ليتم دفن الزوجين معًا في جنازة واحدة مساء اليوم.

مشهد إنساني مؤثر

أشار أهالي قرية الحوة إلى أن السيدة لم تتحمل فراق زوجها، لتلحق به بعد ساعات قليلة، في مشهد إنساني مؤثر هزّ مشاعر الجميع في القرية.

كفر الشيخ بيلا قرية الحوة

فيديو قد يعجبك



من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق