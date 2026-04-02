سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية الحوة التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، إثر وفاة سيدة متأثرة بحزنها العميق على رحيل زوجها قبل دفنه بوقت قصير، لترحل معه.

وفاة الزوج والزوجة في أيام متقاربة

توفي محمد كامل ريحان، اليوم الخميس، داخل منزله بقرية الحوة، وقبل تشييع جثمانه لحقت به زوجته، ليلى السيد مناع، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة حزنها على فقدانه.

الإجراءات الرسمية والجنازة المشتركة

جرى توقيع الكشف الطبي على الزوجة بواسطة مفتش الصحة، وتبين من تقريره أن الوفاة طبيعية. وقررت الأسرة تأجيل مراسم التشييع ليتم دفن الزوجين معًا في جنازة واحدة مساء اليوم.

مشهد إنساني مؤثر

أشار أهالي قرية الحوة إلى أن السيدة لم تتحمل فراق زوجها، لتلحق به بعد ساعات قليلة، في مشهد إنساني مؤثر هزّ مشاعر الجميع في القرية.