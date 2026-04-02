سيدة بالقليوبية تتعرض للضرب داخل أتوبيس بسبب "مقعد طفلتها" والشرطة تتدخل|(فيديو)

كتب : عاطف مراد

03:13 م 02/04/2026

سيدة بالقليوبية تتعرض للضرب داخل أتوبيس بسبب "مقعد

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أمن القليوبية سائق "أتوبيس" لاتهامه بالاعتداء على ربة منزل بالسب والضرب إثر خلاف على قيمة أجرة مقعد طفلتها الصغيرة بدائرة قسم الخصوصز

ورصدت الأجهزة مقطع فيديو يوثق الواقعة التي أثارت استياء المواطنين، وجرى ضبط المتهم ومواجهته بالبلاغ المقدم ضده، قبل عرضهما على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلهما عقب إتمام إجراءات الصلح والتراضي بينهما فوريًا.

خلاف الأجرة

كشفت التحريات الأمنية أن المشاجرة نشبت بسبب تمسك السائق بدفع أجرة كاملة لمقعد كانت تجلس عليه ابنة السيدة، مما أدى لتطور الموقف لمشادة كلامية واعتداء متبادل بين الطرفين. ومن جانب آخر، اعترف السائق بارتكاب الواقعة متهماً السيدة بالبدء بالاعتداء عليه بالسب والضرب، علاوة على ذلك، تبين أن الواقعة تعود لتاريخ 28 مارس الماضي قبل أن يتم توثيقها وتداولها رقمياً على منصات التواصل الاجتماعي.

صلح القليوبية

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة بعد مواجهة الطرفين بالاتهامات المنسوبة لكل منهما، وفي السياق ذاته، أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح لإنهاء النزاع بشكل ودي وقانوني وضمان عدم تكرار المشاجرة. وبناءً على ذلك، قررت النيابة إخلاء سبيل الطرفين.

