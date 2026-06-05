

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الأمنية والمرورية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط ومواجهة المخالفات والجرائم المتنوعة.

وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 90 ألفا و247 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، فضلًا عن مخالفات شروط التراخيص.

كما جرى فحص 607 سائقين للتأكد من مدى تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وأسفرت النتائج عن ثبوت إيجابية 11 حالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

422 مخالفة مرورية على الدائري الإقليمي

وفي إطار متابعة الحالة المرورية بالطريق الدائري الإقليمي، خاصة في مناطق الأعمال والتطوير، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط 422 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت مخالفات تحميل ركاب ومخالفات شروط التراخيص والأمن والمتانة الفنية للمركبات.

وأسفرت الحملات على الطريق الدائري الإقليمي عن فحص 60 سائقًا، حيث ثبتت إيجابية حالتين لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط 5 محكوم عليهم صادر ضدهم 10 أحكام قضائية، والتحفظ على إحدى المركبات لمخالفتها أحكام قانون المرور.

وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالتعامل في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والعرض على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومواجهة المخالفات التموينية، حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة.

وتم التحفظ على أكثر من طن من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم قبل التصرف فيه بالمخالفة للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.