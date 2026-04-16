كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مسن من قيام نجله بالتعدي عليه وعلى والدته وأبنائه بالضرب، وتهديده بالقتل بمحافظة بني سويف.

مسن يروي تفاصيل اعتداءات نجله على أسرته بالضرب

بالفحص، تبين تحديد الشخص الظاهر في المقطع، وهو مسن مقيم بدائرة مركز شرطة أهناسيا، وبسؤاله أفاد بتضرره من نجله، وهو سائق، لقيامه بالتعدي المتكرر على أفراد الأسرة بالضرب.

اعتداءات متكررة وتهديد في واقعة أسرية ببني سويف

وأوضح الشاكي أن نجله اعتدى عليه وعلى والدته بالسب والضرب، كما قام بتهديده بإشعال النيران فيه باستخدام زجاجات تحتوي على مادة البنزين، إلى جانب تهديد باقي أفراد الأسرة.

ضبط المتهم بتهديد والده وأسرته بالحرق ببني سويف

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نجل الشاكي، ولم يتم العثور بحوزته على مواد مخدرة، كما تم ضبط 5 زجاجات فارغة وجركن زيت محركات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة واستخدام المضبوطات في تهديد والديه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

