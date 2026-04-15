الداخلية تضبط صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع تثير الجدل بالقاهرة

كتب : عاطف مراد

11:40 م 15/04/2026

الداخلية تضبط صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع تثير

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ظهورها وهي تؤدي رقصات بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

ضبط صانعة محتوى بشبرا نشرت فيديوهات راقصة بملابس خادشة
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة شبرا بمحافظة القاهرة.

وبتفتيشها عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتراف المتهمة بنشر المقاطع الخادشة لتحقيق أرباح مالية

وبمواجهتها، اعترفت بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.


اقرأ أيضا:

النيابة العامة وزارة الداخلية ضبط صانعة محتوى فيديوهات راقصة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حمامة فوق رأس معتمر خلال الطواف حول الكعبة.. فيديو أثار تفاعلا
علاقات

حمامة فوق رأس معتمر خلال الطواف حول الكعبة.. فيديو أثار تفاعلا
عقب تأهل بايرن وآرسنال.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

عقب تأهل بايرن وآرسنال.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
زووم

هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
أحمد العوضي يرد على جدل أجره في حملة "ترشيد استهلاك الطاقة"
زووم

أحمد العوضي يرد على جدل أجره في حملة "ترشيد استهلاك الطاقة"
بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد
الأزهر

بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد

