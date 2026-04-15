رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ظهورها وهي تؤدي رقصات بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

ضبط صانعة محتوى بشبرا نشرت فيديوهات راقصة بملابس خادشة

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة شبرا بمحافظة القاهرة.

وبتفتيشها عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتراف المتهمة بنشر المقاطع الخادشة لتحقيق أرباح مالية

وبمواجهتها، اعترفت بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.



اقرأ أيضا: