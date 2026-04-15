إيران: تطوع 26 مليون شخص لأداء الخدمة العسكرية

كتب : د ب أ

11:37 م 15/04/2026

إيران تعلن تطوع 26 مليون شخص في الجيش

تطوع أكثر من 26 مليون شخص لأداء الخدمة العسكرية في طهران، على الرغم من وقف إطلاق النار الحالي في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم الأربعاء أن هذا الإقبال يأتي ضمن حملة تحمل اسم "ضحّ بحياتك".

ويبلغ عدد سكان إيران حوالي 90 مليون نسمة.

ووفقا للإذاعة الرسمية، من المقرر نشر المتطوعين إلى جانب الحرس الثوري والجيش، كما تضمنت الخطط تشكيل سلاسل بشرية لحماية الأهداف المحتملة.

ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، شملت قائمة المسجلين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومعظم وزرائه بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والرياضيين والفنانين.

كما سجل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، اسمه في القائمة.

إيران وأمريكا الشرق الأوسط مفاوضات إيران وأمريكا حرب إيران

بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد
أشكال مخيفة وسلوكيات صادمة.. أكثر أنواع الحيوانات رعبا في العالم
من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟
صندوق النقد: مصر لم تطلب قرض إضافي بسبب تداعيات الصراع بالمنطقة
أحمد العوضي يرد على جدل أجره في حملة "ترشيد استهلاك الطاقة"
