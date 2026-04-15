شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا محاور المقاومة وإيران كيان واحد، سواء في الحرب ووقف النار.

قال قاليباف، في منشور على منصة أكس، اليوم الأربعاء، إن استكمال وقف إطلاق النار في لبنان سيكون بصمود من حركة حزب الله ووحدة محور المقاومة، مشددًا على ضرورة التزام واشنطن بالاتفاق.

وأضاف قاليباف، "أن المقاومة وإيران كيان واحد، سواء في الحرب أو في وقف إطلاق النار. في أمريكا أن تتراجع عن خطأ "إسرائيل أوّلًا".