إعلان

قاليباف: المقاومة وإيران كيان واحد سواء في الحرب ووقف النار

كتب : وكالات

11:38 م 15/04/2026

محمد باقر قاليباف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا محاور المقاومة وإيران كيان واحد، سواء في الحرب ووقف النار.

قال قاليباف، في منشور على منصة أكس، اليوم الأربعاء، إن استكمال وقف إطلاق النار في لبنان سيكون بصمود من حركة حزب الله ووحدة محور المقاومة، مشددًا على ضرورة التزام واشنطن بالاتفاق.

وأضاف قاليباف، "أن المقاومة وإيران كيان واحد، سواء في الحرب أو في وقف إطلاق النار. في أمريكا أن تتراجع عن خطأ "إسرائيل أوّلًا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف لبنان حرب لبنان حرب إيران إيران وأمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان