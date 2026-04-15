كشفت وزارة الصحة الروسية، عن إنجاز طبي نوعي بانتهاء التجارب السريرية لأول عقار محلي لعلاج سرطان الدم يحمل اسم "أوتزيفرا"، مؤكدة أن الدواء الجديد سيدخل الخدمة رسميا ويُتاح للمرضى بالمجان خلال عام 2026.

ثورة خلايا "CAR-T" في علاج الأورام

أعلنت الأكاديمية إيلينا باروفيتشنيكوفا، المديرة العامة للمركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الدم، خلال مؤتمر الذكرى المئوية لتأسيس المركز، عن اكتمال أول تجربة سريرية في البلاد لاستخدام تقنية خلايا (CAR-T) الموجهة.

أوضحت باروفيتشنيكوفا، أن العقار يستهدف علاج حالات "ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد" والأورام اللمفاوية الناتجة عن "الخلايا البائية" (B-cells) بدقة عالية، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

تسجيل الدواء ومجانية العلاج

أشارت باروفيتشنيكوفا إلى أن العمل جارٍ حاليا لإعداد وثائق التسجيل الرسمي المتوقع صدوره في 2026.

وفي خطوة إنسانية لافتة، أكدت أن عقار "أوتزيفرا" سيكون متاحا للمرضى "مجانا"، حيث سيُدرج ضمن برنامج الضمانات الحكومية الذي يلتزم بتمويل كافة حالات العلاج بهذه التقنية المتطورة.

نقلة نوعية في "طب الأورام" الروسي

يأتي هذا الإعلان تزامنا مع نجاحات طبية أخرى، حيث كشف المركز الوطني الروسي لبحوث الأشعة عن البدء في استخدام أول "لقاح شخصي" يعتمد على تقنية (mRNA) لعلاج سرطان الجلد (الميلانوما).

وقد تلقى أول مريض في منطقة "كورسك" هذا اللقاح الذي يعمل على تدريب جهاز المناعة لاستهداف الخلايا السرطانية بدقة متناهية، مما يضع روسيا في ضمن صفوف الدول المتقدمة في العلاج المناعي للأورام.