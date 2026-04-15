كشفت أجهزة الأمن ملابسات فيديو تهديد سائق مغترب بخطف طفلته بالشرقية، حيث نجحت في تحديد وضبط المتهم بمدينة الخانكة، بعد قيامه بابتزاز والد الطفلة ومطالبته بمبالغ مالية مقابل عدم تنفيذ جريمته، واعترف الجاني بالحصول على البيانات من مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل ابتزاز أسرة بخطف طفلة بالشرقية



رصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو تضرر فيه صانع المحتوى من قيام عاطل بتهديد شخص بخطف طفلة بالشرقية ومطالبته بمبالغ مالية بغير حق.

كشف هوية المتهم بابتزاز أسرة وتهديدها بالشرقية



ومن جانب آخر أمكن تحديد الشاكي وهو سائق مقيم بمركز أبوكبير ويعمل حاليا خارج البلاد، واستمع رجال الشرطة لأقوال زوجته التي أكدت تلقي رسائل ابتزاز عبر أحد التطبيقات تخص ابنتهما البالغة من العمر 8 سنوات لضمان ترويع الأسرة.

ضبط المتهم بابتزاز أسرة وتهديدها بخطف طفلة عبر الإنترنت



كثفت قوات الامن تحرياتها للوصول إلى الجاني لكي يسقط عاطلا بالخانكة في قبضة المباحث بالتنسيق مع أمن القليوبية، وفي السياق ذاته بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأوضح أنه حصل على رقم هاتف الضحية واسم ابنته من خلال منشورات السوشيال ميديا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

