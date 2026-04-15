أجلت المحكمةالاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" في اتهامه بغسل الأموال، لجلسة 13 مايو لحضور المتهم من محبسه.

الحبس 30 سنة لـ"مستريح السيارات في 10 قضايا نصب

وكانت محكمة جنح القاهرة أول درجة، أسدلت الستار على حكمها في 10 معارضات لرجل الأعمال "أمير الهلالي" المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" على أحكام غيابية صادرة ضده بإجمالي مدة حبس 30 سنة.

وقضت المحكمة برفض معارضة المتهم في 10 قضايا تنوعت بين النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم شراء سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، وتأييد حبسه 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لحين الاستئناف على الحكم في كل قضية.

أحكام قضائية ضد مستريح السيارات

ومن جانبها أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس، حكمها على رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه، في الاتهامات المنسوبة إليه.

