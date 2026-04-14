أجرت النيابة الإدارية بالمراغة، معاينة لموقع حادث سقوط مركبة نقل خفيف من معدية نهرية بنهر النيل، بالقرب من جزيرة الشورانية، والذي أسفر عن مصرع سيدة وطفلين.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن وقوع الحادث يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري.

تفاصيل واقعة سقوط سيارة من معدية الشورانية

وأوضح أن النيابة المختصة انتقلت فور إخطارها بالواقعة، حيث قاد المستشار محمد علي، القائم بأعمال مدير النيابة الإدارية بالمراغة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم المستشار إسلام يسري، ومحمد الطيب رئيس النيابة، لإجراء المعاينة، وذلك بمرافقة أحد أعضاء التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة.

وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أن فريق المعاينة فحص مدى توافر التراخيص الخاصة بتشغيل تلك المعدية، ومدى تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، واشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب الاستماع إلى أقوال بعض شهود العيان حول الحادث.

لجنة فنية لفحص واقعة سقوط سيارة من معدية الشورانية

وأضاف أنه عقب انتهاء المعاينة، قرر محمد الطيب رئيس النيابة، تشكيل لجنة فنية متخصصة من ديوان عام محافظة سوهاج، وتكليفها بفحص ملابسات الواقعة، وسرعة إعداد تقرير شامل مُدعَّم بالمستندات، مؤكدا أنه جار استكمال التحقيقات في الحادث.

