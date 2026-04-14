كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بالسماح لعدد من الأشخاص بالجلوس على نوافذ السيارة من الخارج معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر بالقاهرة.

تفاصيل اتهام سائق بالسماح لركاب بالجلوس على نوافذ السيارة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر).

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه عقب استقلال الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، السيارة رفقته حال خروجهم من حفل زفاف.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

