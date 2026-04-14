"كانوا طالعين من فرح".. تفاصيل فيديو جلوس ركاب على نوافذ سيارة ميكروباص بالقاهرة

كتب : علاء عمران

07:32 م 14/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بالسماح لعدد من الأشخاص بالجلوس على نوافذ السيارة من الخارج معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر بالقاهرة.

تفاصيل اتهام سائق بالسماح لركاب بالجلوس على نوافذ السيارة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر).

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه عقب استقلال الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، السيارة رفقته حال خروجهم من حفل زفاف.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 7 أيام.. استخراج "سوستة" من معدة طفلة في كفر الشيخ - صور
أخبار المحافظات

بعد 7 أيام.. استخراج "سوستة" من معدة طفلة في كفر الشيخ - صور
نائب ترامب يكشف سبب تعثر مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا
شئون عربية و دولية

نائب ترامب يكشف سبب تعثر مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا
إطلالة الأميرات.. مايان السيد تتألق على السجادة الحمراء في عرض فيلم "كولونيا"
زووم

إطلالة الأميرات.. مايان السيد تتألق على السجادة الحمراء في عرض فيلم "كولونيا"
بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
أخبار المحافظات

بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
هل يكرر ملحمة 2019؟.. محمد صلاح على أعتاب آخر ظهور أوروبي مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

هل يكرر ملحمة 2019؟.. محمد صلاح على أعتاب آخر ظهور أوروبي مع ليفربول

أخبار

المزيد

رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير