قرار قضائي بشأن محاكمة 12 متهمًا بخلية القاهرة الجديدة

كتب : محمود الشوربجي

07:19 م 14/04/2026

محاكمة تعبيرية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها بالقضية المعروفة بخلية القاهرة الجديدة، لجلسة 10 مايو لحضور المتهمين.

تفاصيل محاكمة 12 متهمًا بخلية القاهرة الجديدة

ووجه للمتهمين في القضية رقم 11846 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2240 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

خلية القاهرة الجديدة النيابة العامة تمويل الإرهاب نشر أخبار كاذبة

"كانوا طالعين من فرح".. تفاصيل فيديو جلوس ركاب على نوافذ سيارة ميكروباص
النار كلت الحيطان و7 فتيات .. مشاهد من داخل مصنع أحذية الزاوية
إطلالة الأميرات.. مايان السيد تتألق على السجادة الحمراء في عرض فيلم "كولونيا"
منافس مصر..إيران تربط مشاركتها في المونديال بضمانات
دبلوماسية "الوقت الضائع".. هل تنجح طهران في ترميم ما حطمته صواريخها في
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير