قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها بالقضية المعروفة بخلية القاهرة الجديدة، لجلسة 10 مايو لحضور المتهمين.

تفاصيل محاكمة 12 متهمًا بخلية القاهرة الجديدة

ووجه للمتهمين في القضية رقم 11846 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2240 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل.

