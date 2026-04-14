نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق هائل اندلع داخل مصنع أحذية بمنطقة الزاوية الحمراء، بعد جهود مكثفة لمنع امتداد النيران إلى المباني والعقارات المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق ضخم داخل المصنع، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بخزانات مياه استراتيجية وسلالم هيدروليكية.

إخماد حريق مصنع أحذية الزاوية الحمراء

وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل، وسط انتشار أمني مكثف لتأمين محيط الحادث وتسهيل عمل سيارات الإسعاف.

وأسفر الحريق عن وفاة 5 أشخاص، فيما بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، سواء كان نتيجة ماس كهربائي أو شبهة جنائية.

كما استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال شهود العيان والعاملين بالمنطقة المحيطة، لجمع المعلومات الأولية حول بداية الحريق وملابساته.

وقامت القوات بفرض كردون أمني بمحيط الموقع، فيما انتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وتحديد نقطة البداية وحصر الخسائر، مع مراجعة تراخيص المصنع واشتراطات السلامة المهنية.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين