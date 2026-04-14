كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد دراجة نارية يؤدي حركات استعراضية بأحد الطرق بمحافظة البحيرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

ملابسات فيديو استعراض خطير بدراجة نارية في إيتاي البارود

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

