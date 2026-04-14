العربية دخلت في الرصيف.. إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم بالهرم

وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف الطريق في منطقة الهرم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم ميكروباص برصيف الطريق في الهرم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف.

كشفت المعاينة الأولية لرجال البحث، أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت بضرورة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث.