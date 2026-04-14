اندلاع حريق داخل مستشفى في الوراق والحماية المدنية تٌسيطر عليه



اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، داخل إحدى المستشفيات بمنطقة الوارق بالجيزة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق محدود داخل مستشفى في الوراق.

على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تم إخماد الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث.