اندلاع حريق داخل مستشفى في الوراق والحماية المدنية تٌسيطر عليه


كتب- محمد فتحي:

05:16 ص 14/04/2026

الحماية المدنية - أرشيفية

اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، داخل إحدى المستشفيات بمنطقة الوارق بالجيزة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق محدود داخل مستشفى في الوراق.

على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تم إخماد الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث.

فيديو قد يعجبك



أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
محمود حفيد سيد زيان: "جدي رفض الواسطة وترك الهندسة من أجل الفن"
موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال والقناة الناقلة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو