إعلان

مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة على طريق الواحات الصحراوي


كتب- محمد فتحي:

05:30 ص 14/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق الواحات الصحراوي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن وفاة شخص.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة بطريق الواحات الصحراوي.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة والتحريات الأولية لرجال البحث، انقلاب سيارة ملاكي، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد قائدها، أسفر عن وفاته وتم نقله الى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حوال الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب سيارة ملاكي انقلاب سيارة ملاكي طريق الواحات الواحات الصحراوي النيابة العامة مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة أمن الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

