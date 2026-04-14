مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة على طريق الواحات الصحراوي

شهد طريق الواحات الصحراوي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن وفاة شخص.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة بطريق الواحات الصحراوي.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة والتحريات الأولية لرجال البحث، انقلاب سيارة ملاكي، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد قائدها، أسفر عن وفاته وتم نقله الى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حوال الحادث.