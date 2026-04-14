محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي السابق في اتهامه بغسل الأموال اليوم

كتب : محمود الشوربجي

05:36 ص 14/04/2026

هيفاء وهبي

ستعد الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، اليوم الثلاثاء، لنظر محاكمة مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، وذلك على خلفية اتهامه في قضية غسل أموال.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ سابق تقدمت به الفنانة، اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها وسحبها من حساباتها البنكية، ثم إيداعها في حسابه الخاص مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له.

وكشفت التحقيقات عن وجود شبهة غسل أموال مرتبطة بالوقائع محل الاتهام، ما دفع جهات التحقيق إلى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، بعد ثبوت أدلة على تورطه.

وكانت الواقعة قد قيدت في وقت سابق كقضية جنح، وصدر فيها حكم بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار، قبل أن تتطور القضية لاحقًا إلى اتهامات بغسل الأموال.

هيفاء وهبي محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي غسل أموال

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
نجوم الفن يستمتعون بـ شم النسيم ويهنئون الأقباط بمناسبة عيد القيامة
التهاب البنكرياس الحاد.. إليك الأسباب وطرق الوقاية
حصيلة مأساوية في شم النسيم.. 9 ضحايا بينهم أطفال وطلاب بالمحافظات (صور)
بينها ليفربول ضد باريس سان جيرمان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات
