الداخلية تضبط 105 آلاف مخالفة مرورية وتكشف 55 حالة تعاطٍ للمخدرات

كتب : علاء عمران

11:09 ص 13/04/2026 تعديل في 11:24 ص

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 105158 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1283 سائقًا، وتبين إيجابية 55 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 554 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، وعدم توافر عوامل الأمن والمتانة.

كما تم فحص 148 سائقًا، تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 17 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

