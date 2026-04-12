الداخلية تضبط استوديو تسجيل يعمل بدون ترخيص بالجيزة

ضبط استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص بالجيزة

كتب : علاء عمران

12:11 م 12/04/2026 تعديل في 12:46 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول عن استوديو تسجيل صوتي غير مرخص بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة، باستخدام أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج تحتوي على مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف الموقع وضبط المدير المسؤول وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال التسجيل والمونتاج، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بهدف تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود الوزارة لحماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة الأنشطة غير المرخصة.

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟

حقوق الملكية الفكرية العجوزة وزارة الداخلية

ترامب يعلن حصارًا بحريًا لمضيق هرمز ويتوعد إيران بإجراءات عسكرية
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن حصارًا بحريًا لمضيق هرمز ويتوعد إيران بإجراءات عسكرية
الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع حادث الإسكندرية ويمنع ذكر اسم المتوفاة
أخبار مصر

الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع حادث الإسكندرية ويمنع ذكر اسم المتوفاة
بعد انهيار "محادثات باكستان".. إسرائيل تستعد لاستئناف الحرب على إيران
شئون عربية و دولية

بعد انهيار "محادثات باكستان".. إسرائيل تستعد لاستئناف الحرب على إيران
يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
شئون عربية و دولية

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
أحمد بلال عن مقارنته بناصر منسي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"
رياضة محلية

أحمد بلال عن مقارنته بناصر منسي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"

موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع حرارة تدريجي والقاهرة تسجل 29 درجة
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية