تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول عن استوديو تسجيل صوتي غير مرخص بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ضربات ضد التعدي على حقوق الملكية الفكرية بالجيزة

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة، باستخدام أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج تحتوي على مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا بالمخالفة للقانون.

الداخلية تضبط استوديو تسجيل يعمل بدون ترخيص بالجيزة

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف الموقع وضبط المدير المسؤول وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال التسجيل والمونتاج، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بهدف تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود الوزارة لحماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة الأنشطة غير المرخصة.





