نظرت محكمة جنح العجوزة بالجيزة جلسة محاكمة طبيب تجميل شهير بمنطقة المهندسين، في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة "عروس حلوان"، المهندسة إسراء كرم، داخل عيادته، إثر تلقيها حقنة فيلر قبل زفافها.

"حقنة فيلر" تنهي حياة عروس حلوان

واستمعت هيئة المحكمة إلى فريق دفاع أسرة المجني عليها، الذي طالب بإعادة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، باعتبار أن الواقعة تُشكل جناية وليست جنحة، وفقًا لنص المادة 236 من قانون العقوبات، باعتبارها ضربًا أفضى إلى الموت نتيجة إعطاء مواد ضارة أدت إلى الوفاة مع علم الطبيب بذلك، وليس مجرد إهمال طبي.

واستند دفاع أسرة "عروس حلوان" في طلباته إلى تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن الحقنة المستخدمة (فيلر) غير مقيدة بهيئة الدواء المصرية وغير مسجلة بوزارة الصحة، معتبرًا أنها مواد مغشوشة وضارة وكانت السبب المباشر في وفاة المجني عليها.

اتهامات خطيرة لطبيب تجميل في وفاة عروس قبل زفافها

وأضاف الدفاع أن التقرير الطبي أثبت أن الطبيب غير مختص بإجراء هذا النوع من الإجراءات، موضحًا أن التدخل الطبي تم داخل غرفة غير مخصصة للعمليات، ودون وجود طبيب تخدير.

ودفع محامي ورثة المجني عليها بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، استنادًا إلى المادة 109 من قانون المرافعات، باعتبار أن الاختصاص النوعي من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

الطب الشرعي يفجر مفاجآت في محاكمة طبيب تجميل شهير

في المقابل، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الطبيب، الذي دفع بانتفاء الخطأ في حق موكله، مؤكدًا سلامة الإجراءات الطبية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت طبيب التجميل الشهير إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة "عروس حلوان".

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟