كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين يستقلان "لودر" بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص ونجله باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابتهما بمحافظة كفر الشيخ.

خلاف على أرض يتحول لمعركة بالشوارع في كفر الشيخ

وأوضحت الوزارة أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، حدثت مشاجرة بين طرف أول: تاجر ونجله (مصابان بكدمات وجروح متفرقة بالجسم)، وطرف ثانٍ: مزارع (مصاب بجرح بالرأس) وسائق لودر، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بيلا.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات حول ملكية قطعة أرض، حيث استعان الطرف الثاني بسائق اللودر لإزالة ممشى كان قد أقامه الطرف الأول على قطعة الأرض محل النزاع، ما أدى إلى تطور الخلاف والتعدي المتبادل بين الطرفين باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية كانت بحوزتهم، وأسفر ذلك عن وقوع الإصابات المشار إليها.

الداخلية تحسم الجدل حول فيديو مشاجرة لودر بكفر الشيخ

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم اللودر والسلاح الأبيض والعصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، وتم التحفظ على اللودر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

