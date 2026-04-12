واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط تشكيل مكون من رجل و6 سيدات، لثلاث منهن معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بإلحاح، وذلك في نطاق محافظة الجيزة.

ضبط عصابة تستغل أحداثًا في التسول وبيع السلع

وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 11 حدثًا من المعرضين للخطر، حيث تبين استغلالهم في تلك الأنشطة غير المشروعة.وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

نهاية مأساوية لشبكة تسول الأطفال بالجيزة وإنقاذ ضحاياها

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية.

