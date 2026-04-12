إعلان

إنقاذ 11 طفلًا من شبكة تسول.. تفاصيل ضبط تشكيل إجرامي خطير في الجيزة

كتب : علاء عمران

11:32 ص 12/04/2026

ضبط متسولين - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط تشكيل مكون من رجل و6 سيدات، لثلاث منهن معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بإلحاح، وذلك في نطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 11 حدثًا من المعرضين للخطر، حيث تبين استغلالهم في تلك الأنشطة غير المشروعة.وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية.

اقرأ أيضا:

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيزة استغلال الأطفال التسول وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بسبب شم النسيم وعيد القيامة
أخبار مصر

توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بسبب شم النسيم وعيد القيامة
"ظنناه صوت نقل بضائع".. شهود يروون لحظة اكتشاف سقوط سيدة من الطابق الـ13
أخبار المحافظات

"ظنناه صوت نقل بضائع".. شهود يروون لحظة اكتشاف سقوط سيدة من الطابق الـ13
وزير الصحة يبحث تجهيز 50% من المستشفيات بنظام "كبسولة العمليات"
أخبار مصر

وزير الصحة يبحث تجهيز 50% من المستشفيات بنظام "كبسولة العمليات"
الشيخ أحمد خليل: الانتحار محرم شرعًا.. والضغوط النفسية لا تُسقط الحكم
أخبار

الشيخ أحمد خليل: الانتحار محرم شرعًا.. والضغوط النفسية لا تُسقط الحكم
موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع حرارة تدريجي والقاهرة تسجل 29 درجة
أخبار مصر

موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع حرارة تدريجي والقاهرة تسجل 29 درجة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية
ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع