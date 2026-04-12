وجّه البابا ليو الرابع عشر (بابا الفاتيكان)، رسالة تضامن قوية إلى لبنان، اليوم الأحد، مؤكدا أنه يشعر بالقرب "أكثر من أي وقت مضى" من الشعب اللبناني في ظل الحرب الدائرة حاليا، وشدد على أن حماية المدنيين ليست مجرد خيار بل هي واجب أخلاقي على الجميع.

رسالة تضامن من ساحة القديس بطرس

خاطب البابا الحشود المحتشدة في ساحة القديس بطرس عقب صلاة "افرحي يا ملكة السماء"، قائلا: إنه "يقف بجانب اللبنانيين في هذه الأيام التي يُسيطر عليها الحزن والخوف"، لكنه في الوقت ذاته متمسك بالرجاء الذي لا يقهر بالله من أجل الشعب اللبناني الحبيب، حسبما أفادت صحيفة "النهار العربي".

صرخة لحماية المدنيين

رأى بابا الفاتيكان، أن حماية السكان المدنيين من الآثار الفظيعة والمدمّرة للحرب هو "التزام وواجب أخلاقي لا يمكن التغاضي عنه"، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله التي تجاوزت شهرها الأول وأدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

ويشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.