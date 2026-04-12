إعلان

"رسالة تضامن".. بابا الفاتيكان: أنا أقرب من أي وقت مضى للشعب اللبناني

كتب : مصطفى الشاعر

01:44 م 12/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه البابا ليو الرابع عشر (بابا الفاتيكان)، رسالة تضامن قوية إلى لبنان، اليوم الأحد، مؤكدا أنه يشعر بالقرب "أكثر من أي وقت مضى" من الشعب اللبناني في ظل الحرب الدائرة حاليا، وشدد على أن حماية المدنيين ليست مجرد خيار بل هي واجب أخلاقي على الجميع.

رسالة تضامن من ساحة القديس بطرس

خاطب البابا الحشود المحتشدة في ساحة القديس بطرس عقب صلاة "افرحي يا ملكة السماء"، قائلا: إنه "يقف بجانب اللبنانيين في هذه الأيام التي يُسيطر عليها الحزن والخوف"، لكنه في الوقت ذاته متمسك بالرجاء الذي لا يقهر بالله من أجل الشعب اللبناني الحبيب، حسبما أفادت صحيفة "النهار العربي".

صرخة لحماية المدنيين

رأى بابا الفاتيكان، أن حماية السكان المدنيين من الآثار الفظيعة والمدمّرة للحرب هو "التزام وواجب أخلاقي لا يمكن التغاضي عنه"، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله التي تجاوزت شهرها الأول وأدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

ويشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف لبنان حرب لبنان وإسرائيل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد انهيار "محادثات باكستان".. إسرائيل تستعد لاستئناف الحرب على إيران
شئون عربية و دولية

بعد انهيار "محادثات باكستان".. إسرائيل تستعد لاستئناف الحرب على إيران
عكس التيار.. السيارة الوحيدة التي انخفضت أسعارها بمصر في شهر أبريل
أخبار السيارات

عكس التيار.. السيارة الوحيدة التي انخفضت أسعارها بمصر في شهر أبريل

"آي صاغة": الذهب يتحرك بصعود حذر في مصر وعيار 21 يربح 45 جنيها خلال أسبوع
اقتصاد

"آي صاغة": الذهب يتحرك بصعود حذر في مصر وعيار 21 يربح 45 جنيها خلال أسبوع
ضغوط نفسية واجتماعية .. محامي سيدة سموحة يكشف تفاصيل عن حياتها ونزاعاتها
أخبار المحافظات

ضغوط نفسية واجتماعية .. محامي سيدة سموحة يكشف تفاصيل عن حياتها ونزاعاتها
مصدر يكشف.. أول تحرك من الأهلي بعد فشل جلسة الاستماع بالجبلاية
رياضة محلية

مصدر يكشف.. أول تحرك من الأهلي بعد فشل جلسة الاستماع بالجبلاية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية