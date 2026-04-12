

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بمنطقة الكوربة، والمقامة على حكم الإعدام الصادر بحقه، إلى جلسة 8 يونيو لتعذر حضور المتهم من محبسه.

من جديد للمحكمة.. تطورات قضية قتل مالك مقهى أسوان

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم "ناصر" حضوريًا، وبإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مالك مقهى أسوان باستخدام سلاح أبيض “مطواة”.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم “ناصر. ص. م” قتل المجني عليه “محمد. ع” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل جديدة في قضية القتل العمد بمقهى الكوربة

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عقد العزم على التخلص من المجني عليه على خلفية خلافات سابقة بينهما، فبيت النية وأعد سلاحًا أبيض، وتربص بالمجني عليه في المكان الذي أيقن مروره منه.

وأضافت التحقيقات أنه وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة في البطن أسقطته أرضًا، ثم واصل الاعتداء عليه بعدة طعنات متفرقة في أنحاء جسده قاصدًا إزهاق روحه، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته البالغة وفق تقرير الصفة التشريحية، كما تبين إحراز المتهم لسلاح أبيض دون ترخيص.

