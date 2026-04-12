إعلان

التعليم وحقوق الإنسان.. تعاون لتعزيز الوعي داخل المنظومة التعليمية

كتب : محمد نصار

02:01 م 12/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الجهود الشاملة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية، وما تحقق من تقدم في التعامل مع التحديات القائمة، بما يتسق مع إرساء مبادئ حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل حقا أصيلًا من حقوق الإنسان كما يمثل أهم عنصر لبناء المجتمع وتقدمه.

خفض كثافات الفصول وتطوير المناهج الدراسية

تناول الوزير شرح محاور التطوير، والتي من بينها خفض كثافات الفصول بما يتيح بيئة تعليمية أفضل، وتطوير المناهج الدراسية بما يحقق التوازن بين الكم والكيف، وتخفيف الأعباء الدراسية عن الطلاب والأسر المصرية، إلى جانب تعزيز حقوق كل من الطالب والمعلم، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة داخل المدارس.

وفي هذا السياق، أكد الوزير محمد عبداللطيف، أن التغلب على التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية يمثل أولوية وطنية تستهدف تحقيق جودة تعليمية أعلى تواكب تطلعات الدولة المصرية في بناء الإنسان.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة في تعزيز الحق في التعليم باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان.

نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية

كما أشاد بالتعاون القائم بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، ودعم مسار التطوير الشامل للمنظومة التعليمية في مصر.

واتفق الجانبان على أهمية ترسيخ مبدأ الحق في التعليم وتكامله مع جهود تطوير المنظومة التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على مصلحة الطالب، ويعزز من كفاءة النظام التعليمي في أداء رسالته الوطنية.

كما شهد الاجتماع الاتفاق حول ضرورة تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برامج وأنشطة وندوات توعوية حول حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها داخل المجتمع التعليمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب عقد لقاءات دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه في هذا الإطار، بما يدعم جهود الدولة في بناء وعي مجتمعي قائم على احترام الحقوق وتعزيز المسؤولية.

أحدث الموضوعات

جمالهن لافت.. أشهر عارضات الأزياء العالميات من أصول عربية
الموضة

جمالهن لافت.. أشهر عارضات الأزياء العالميات من أصول عربية

أفضل طرق خفض الكوليسترول.. خطوات بسيطة لحماية قلبك
نصائح طبية

أفضل طرق خفض الكوليسترول.. خطوات بسيطة لحماية قلبك
إجراءات جديدة من الكهرباء لخفض الاستهلاك بنسبة 50%
أخبار مصر

إجراءات جديدة من الكهرباء لخفض الاستهلاك بنسبة 50%
عكس التيار.. السيارة الوحيدة التي انخفضت أسعارها بمصر في شهر أبريل
أخبار السيارات

عكس التيار.. السيارة الوحيدة التي انخفضت أسعارها بمصر في شهر أبريل

نشر صورة على سرير المرض.. عنبة يثير الجدل حول حالته الصحية
زووم

نشر صورة على سرير المرض.. عنبة يثير الجدل حول حالته الصحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

