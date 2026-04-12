

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تحريات مكثفة في واقعة إقدام سيدة على إنهاء حياتها، فجر اليوم الأحد، بمنطقة سموحة، بعدما ألقت بنفسها من شرفة شقة بعقار بالطابق الثالث عشر خلال "بث مباشر" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

رسالة الوداع والبث المباشر

ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله، سيدة تدعى "بسنت س."، وهي تقف في شرفة مسكنها بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية، موجهةً رسالةً أخيرةً قبل رحيلها.

قالت الضحية في كلماتها الأخيرة: "حسبي الله في الغيبة والنميمة ورمي الناس بالباطل.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من افترضت أنه يكون سندي وملقيتهوش".

كما كتبت منشور سابق للبث "خلي بالكم من ولادي"، قبل أن تعتلي السور وتختفي عن الأنظار فيما بدا أنها ألقت بنفسها ليعقب ذلك صوت صرخة وارتطام عنيف، ليتبين أنها لفظت أنفاسها الأخيرة إثر سقوطها، وسط محاولات لم تنجح من رواد التواصل الاجتماعي لإثنائها عن قرارها عبر التعليقات.

شهادات الشهود وصوت الارتطام

كشف شهود عيان بمحيط الحادث عن تفاصيل اللحظات الأولى؛ إذ أوضح عامل أمن بشركة مجاورة، أنه سمع صوت ارتطام عاليًا في ساعة مبكرة من الصباح، ظن في البداية أنه ناتج عن نقل بضائع بمحل أدوات كهربائية مجاور، ليفاجأ بانتشار أمني وسيارات الإسعاف أسفل العقار.

أشار إلى أن الحادث تزامن مع وقت صلاة الفجر، مما أدى لتجمع عدد كبير من المصلين من المسجد الواقع أسفل البناية.

من جانبه، أفاد حارس عقار آخر، أنه شاهد زميلًا له يهرول باتجاه مصدر الصوت في حالة من الارتباك الشديد فور رؤيته للجثمان.

تحريات مكثفة

تكثف أجهزة الأمن بالإسكندرية بنطاق قسم شرطة سيدي جابر جهودهم للوقوف على الملابسات الكاملة للواقعة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف، تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.