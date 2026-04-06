يحتفل به الأقباط اليوم.. أجمل رسائل التهنئة بعيد القيامة المجيد 2026

كتب : أسماء مرسي

07:00 م 06/04/2026 تعديل في 12/04/2026

عيد القيامة المجيد

يحتفل الأخوة الأقباط اليوم بعيد القيامة المجيد، وفي هذه المناسبة، يحرص الأهل والأصدقاء على تبادل المحبة والسلام بين المواطنين.

وبمناسبة هذا العيد، يمكن أن تعبر رسائل التهنئة عن مشاعر الحب والتقدير بطريقة مميزة، وفقا لموقع "Economictimes".

ما أفضل رسائل التهنئة بعيد القيامة المجيد 2026؟

- أتمنى لكم عيد قيامة مليء بالمعجزات والسعادة.

- أتمنى لكم بركات المسيح في هذا العيد المجيد.

- يد قيامة مبارك عليكم دائما.

- في عيد القيامة المجيد، أدعو الله أن تشعروا بسلام المسيح طوال العام.

- مع عيد القيامة، يملأ حبه قلبك بالسلام والفرح.

- نتمنى لكم عيد فصح مميز ورائع مثلكم بالنسبة لعائلتنا.

- عيد قيامة سعيد، أتمنى لكم يوما مليئا بالحب والسعادة.

- عيد قيامة سعيد، مليء بالطمأنينة وبفرص جديدة لبداية مشرقة.

- قيامة مجيدة وأيام مليئة بالسلام والمحبة.

- عيد قيامة مجيد أحبائي.

- أتمنى لكم بدايات جديدة وقلوبا سعيدة في عيد القيامة المجيد.

- عسى عيد القيامة المجيد يجلب لكم فرحا وبدايات جديدة.

- بمناسبة عيد القيامة المجيد أتمنى لك، ولعائلتك كل السعادة والفرح.

- وقت مليء بالأمل والراحة، نتمنى لكم كل الخير جميعا.

- كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد القيامة.

- عيد سعيد وبركة دائمة لكم ولعائلاتكم.

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد

ما مصير طفلتي سيدة الإسكندرية بعد إنهاء حياتها؟
ما مصير طفلتي سيدة الإسكندرية بعد إنهاء حياتها؟
المركزي يرفض بيع سندات خزانة خلال آخر عطائين.. فما السبب؟
المركزي يرفض بيع سندات خزانة خلال آخر عطائين.. فما السبب؟
أفضل مشروبات ليلية تساعد على النوم العميق والاسترخاء
أفضل مشروبات ليلية تساعد على النوم العميق والاسترخاء
بـ "168 مقترحًا إيرانيًا".. طهران تكشف كواليس تعثر الاتفاق مع واشنطن في
بـ "168 مقترحًا إيرانيًا".. طهران تكشف كواليس تعثر الاتفاق مع واشنطن في

