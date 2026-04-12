واصلت وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن غلق 785 محلًا تجاريًا لمخالفتها قرار الغلق وعدم الالتزام به، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

ضربات رقابية على المحال.. غلق العشرات بسبب ترشيد الكهرباء

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع تحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يضمن الحفاظ على الموارد وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

لا تهاون مع المخالفين.. غلق 785 منشأة مخالفة لقرار الحكومة

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية، لضمان التزام المحال والمنشآت بقرارات الغلق المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.