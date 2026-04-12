كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل قلب شمس، بطولة الفنانة يسرا، ومحمد سامي، مشيرة إلى أنها تجسد خلال الأحداث دور "عرافة".

كواليس مشاركة إلهام شاهين في "قلب شمس"

وخلال لقائها في برنامج "ET بالعربي"، ردت إلهام شاهين على سؤال حول مدى اعتقادها في العرافين، قائلة: "أحيانًا والله في حاجات بتصادف.. كذب المنجمون ولو صدفوا، لكن أحيانًا بتصادف فعلًا".

وعن سبب مشاركتها في العمل، قالت: "حبيت المشهد، ورايحة علشان بحب أصدقائي.. يسرا حبيبة قلبي وصداقة عمر، وكمان محمد سامي بموت فيه كمخرج وككاتب، والمنتجة مها سليم.. فريق المسلسل أصدقائي جدًا، وحبيت الروح اللي بينا، وإننا ممكن نروح لبعض ضيوف شرف في الأعمال".

وأضافت: "أنا عندي أصدقاء كتير ظهروا ضيوف شرف في أعمالي، ودي الروح الحلوة بين الفنانين".

إلهام شاهين ترد على سؤال الزواج: "كبرت على السؤال ده"

وعن سبب انفعالها في أحد اللقاءات بسبب سؤال حول الزواج، قالت: "خلاص كبرت على السؤال ده، زمان وإحنا صغيرين كانوا بيسألوا إمتى هنشوفك عروسة وإمتى هتتجوزي، لكن في مرحلة وسن مينفعش يتسأل فيها السؤال ده. هو السؤال مش زعلني، بس حسيت إنه سؤال تافه، لسه هنقول إمتى هنتجوز وإمتى هنحب".

تفاصيل مسلسل قلب شمس

مسلسل قلب شمس من تأليف وإخراج وبطولة المخرج محمد سامي ويشاركه يسرا، درة، إنجي المقدم، ومحمود قابيل، يُعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني عبر تطبيق يانجو بلاي.

