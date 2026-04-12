أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية، باستدعاء طليق السيدة (بسنت س.) صاحبة واقعة إنهاء حياتها من الطابق الثالث عشر في بث مباشر فجر اليوم الأحد بمنطقة سموحة؛ لسؤاله عن طبيعة العلاقة بينهما وكشف ملابسات الظروف التي كانت تمر بها المتوفاة.

قرارات النيابة ومعاينة الموقع

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بتكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث، فيما توجه عضو النيابة العامة لمعاينة موقع الشقة التي سقطت منها السيدة بالطابق الثالث عشر، مع التحفظ على متعلقات المتوفاة لفحصها والوقوف على الأسباب والدوافع.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على الجثمان بالمشرحة، واستدعاء أهليتها وشهود الواقعة لسؤالهم.

خلفية الواقعة

وكانت سيدة تدعى "بسنت، س" قد وثقت لحظاتها الأخيرة عبر "بث مباشر" على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، حيث ظهرت وهي تقف في شرفة مسكنها بمنطقة سموحة موجهةً رسالةً أخيرةً قالت فيها: "حسبي الله في الغيبة والنميمة ورمي الناس بالباطل.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من افترضت أنه يكون سندي وملقيتهوش".

كما دونت السيدة منشورًا قبل البث تضمن وصية لأطفالها بعبارة: "خلي بالكم من ولادي"، قبل أن تعتلي سور الشرفة وتختفي عن الأنظار، ليعقب ذلك صرخة وارتطامًا عنيفًا أدى لوفاتها فور سقوطها، رغم محاولات متابعيها ثنيها عن قرارها عبر التعليقات.

شهادات من موقع الحادث

وأوضح أحد شهود العيان، وهو عامل أمن بشركة مجاورة، أنه سمع صوت ارتطامًا شديدًا في ساعة مبكرة من الصباح، ظن في البداية أنه ناتج عن نقل بضائع بمحل أدوات كهربائية مجاور، ليفاجأ بانتشار أمني وسيارات الإسعاف، وتجمع عدد كبير من المصلين من المسجد الواقع أسفل البناية عقب خروجهم من صلاة الفجر.

الدعم النفسي

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

