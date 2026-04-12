سقوط شبكة غسل أموال بـ60 مليون جنيه من تجارة المخدرات في أسيوط

كتب : علاء عمران

11:58 ص 12/04/2026 تعديل في 12:46 م

ضبط متهم- أرشيفية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظة أسيوط، أحدهما له معلومات جنائية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.

سقوط شبكة غسل أموال بأسيوط بـ60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

من المخدرات إلى العقارات.. سقوط متهمين في غسل الأموال

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

