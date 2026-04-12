تحرك عاجل من "قومي الطفولة" بعد واقعة إنهاء سيدة الإسكندرية لحياتها

كتب : أحمد جمعة

12:39 م 12/04/2026 تعديل في 01:13 م

المجلس القومي للطفولة والأمومة

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الإدارة العامة لنجدة الطفل بسرعة التحرك الفوري لمتابعة حالة الطفلتين، في ضوء الواقعة المؤسفة التي شهدتها محافظة الإسكندرية اليوم، والتي أسفرت عن فقدان أم (بسنت س.) وترك طفلتين في ظروف إنسانية صعبة.

وبحسب بيان رسمي، اليوم الأحد، وجهت رئيسة المجلس بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للطفلتين، بما يشمل الدعم النفسي والاجتماعي ومتابعة حالتهما لدي الجدة للأم، ومتابعة تحقيقات نيابة سيدي جابر الجزئية في الواقعة، بما يضمن حمايتهما وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهما.

قومي الطفولة يدعو للامتناع عن نشر فيديو وصور واقعة الإسكندرية

ومن جانب آخر، ناشدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ضرورة تحري المسؤولية المجتمعية والإنسانية، والامتناع التام عن نشر أو تداول أي مقاطع فيديو أو صور خاصة بالواقعة، لما لذلك من آثار سلبية جسيمة على الصحة النفسية للطفلتين وأسرتهما، واحترامًا لخصوصيتهما وكرامتهما الإنسانية.

وأكدت على أن حماية الأطفال لا تقتصر فقط على التدخلات المباشرة، بل تمتد أيضًا إلى الحفاظ على سلامتهم النفسية وعدم تعريضهم لمزيد من الأذى نتيجة النشر غير المسؤول.

وتقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

