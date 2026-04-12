الدين الخارجي لمصر يقفز إلى 163.91 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025

وارتفع إجمالي الدين الخارجي 5.6% خلال 2025 إلى 163.91 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 155.1 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له.

لماذا قفز إجمالي الدين الخارجي لمصر؟

خلال 2025 تلقت مصر بعض القروض من جهات متعددة منها 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما طرحت أكتوبر الماضي صكوكا سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار ضمن خططها لتنويع مصادر التمويل الخارجي.

وتستهدف مصر إصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2026 بهدف تمويل عجز الموازنة.