كشف المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مصير الطفلتين، في ضوء الواقعة المؤسفة التي شهدتها محافظة الإسكندرية اليوم، والتي أسفرت عن وفاة الأم (بسنت س.) وترك طفلتين في ظروف إنسانية صعبة.

ووفق بيان رسمي، اليوم الأحد، وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للطفلتين، بما يشمل الدعم النفسي والاجتماعي ومتابعة حالتهما لدي الجدة للأم.

وأشارت إلى متابعة تحقيقات نيابة سيدي جابر الجزئية في الواقعة، بما يضمن حمايتهما وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهما.

ماذا حدث في الإسكندرية؟

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تحريات مكثفة في واقعة إقدام سيدة على إنهاء حياتها، فجر اليوم الأحد، بمنطقة سموحة، بعدما ألقت بنفسها من شرفة شقة بعقار بالطابق الثالث عشر خلال "بث مباشر" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكشف شهود عيان بمحيط الحادث عن تفاصيل اللحظات الأولى؛ إذ أوضح عامل أمن بشركة مجاورة، أنه سمع صوت ارتطام عاليًا في ساعة مبكرة من الصباح، ظن في البداية أنه ناتج عن نقل بضائع بمحل أدوات كهربائية مجاور، قبل أن يُفاجئ بانتشار أمني وسيارات الإسعاف أسفل العقار.

أشار إلى أن الحادث تزامن مع وقت صلاة الفجر، مما أدى لتجمع عدد كبير من المصلين من المسجد الواقع أسفل البناية.

وزيرة التضامن تعلق على واقعة الإسكندرية

وعلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على واقعة انتحار فتاة في محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.

وكتبت مايا مرسي، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: "جدران الأنين والدموع.. لم تكن مجرد حياة انطفأت، بل كانت استغاثة أخيرة كتبت بدموع القهر قبل أن يسكتها الموت، أن تصل الأم، هي في الأصل منبع الحياة والصبر، إلى مرحلة يضيق بها الفضاء الرحب فلا تجد متسعًا إلا في الموت، هو مؤشر خطير على أن 'الأمان" قد اغتيل بين مطرقة التعنت وظلم ذوي القربى وسندان الحاجة".

تقديم الدعم للمرضى النفسيين

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في التخلص من نفسه، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الأشخاص الذين يعانون من أزمات نفسية، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.