5.7 مليون جنيه تعويضًا.. ميار الببلاوي تقاضي الشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 12/04/2026

ميار الببلاوي والشيخ محمد ابو بكر

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى تعويض أقامتها الإعلامية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، تطالب فيها بإلزامه بسداد 5.7 مليون جنيه، على خلفية اتهامه لها بالسب والقذف.

وكان دفاع الإعلامية قد أقام الدعوى عقب صدور حكم نهائي وبات بإدانة المتهم في ثلاث درجات قضائية، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على “فيسبوك” تضمن عبارات قذف واتهامات تمس الشرف.

ووفق صحيفة الدعوى، قضت المحكمة سابقًا بحبس المتهم لمدة شهرين، وكفالة مالية، وغرامة، مع إلزامه بتعويض مدني مؤقت، قبل أن يتم تأييد الحكم في الاستئناف ورفض الطعن أمام النقض، ليصبح الحكم نهائيًا.

وأشار الدفاع إلى أن موكلته تعرضت لأضرار مادية تمثلت في إلغاء تعاقدات إعلامية وتوقف ظهورها في البرامج، فضلًا عن تكبدها نفقات علاج ومصاريف تقاضٍ، إلى جانب تحقيق المتهم أرباحًا من نشر الفيديو المسيء.

كما أوضح أن الأضرار المعنوية شملت الإساءة لسمعتها وسمعة أسرتها، مطالبًا بإلزام المدعى عليه بسداد تعويض مالي كامل عن تلك الأضرار، ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في الدعوى خلال جلساتها المقبلة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو| "زغروطة" في حفل سابرينا كاربنتر بمهرجان كوتشيلا تثير انزعاجها
زووم

فيديو| "زغروطة" في حفل سابرينا كاربنتر بمهرجان كوتشيلا تثير انزعاجها
أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف
أخبار مصر

أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف
زيزي عادل بالحجاب ونسرين طافش جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

زيزي عادل بالحجاب ونسرين طافش جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
"لتراكم الإنذارات".. نجم الأهلي يغيب عن مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري
رياضة محلية

"لتراكم الإنذارات".. نجم الأهلي يغيب عن مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري
هل تنخفض الأسعار بانتهاء الحرب الإيرانية؟.. خبراء يجيبون
أخبار مصر

هل تنخفض الأسعار بانتهاء الحرب الإيرانية؟.. خبراء يجيبون

أخبار

المزيد

"في بيان رسمي".. الأهلي يرد على بيان الاتحاد المصري بشأن جلسة استماع المحادثات
مضيق هرمز يهدد مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد.. ما القصة؟
تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات