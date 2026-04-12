تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى تعويض أقامتها الإعلامية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، تطالب فيها بإلزامه بسداد 5.7 مليون جنيه، على خلفية اتهامه لها بالسب والقذف.

وكان دفاع الإعلامية قد أقام الدعوى عقب صدور حكم نهائي وبات بإدانة المتهم في ثلاث درجات قضائية، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على “فيسبوك” تضمن عبارات قذف واتهامات تمس الشرف.

ووفق صحيفة الدعوى، قضت المحكمة سابقًا بحبس المتهم لمدة شهرين، وكفالة مالية، وغرامة، مع إلزامه بتعويض مدني مؤقت، قبل أن يتم تأييد الحكم في الاستئناف ورفض الطعن أمام النقض، ليصبح الحكم نهائيًا.

وأشار الدفاع إلى أن موكلته تعرضت لأضرار مادية تمثلت في إلغاء تعاقدات إعلامية وتوقف ظهورها في البرامج، فضلًا عن تكبدها نفقات علاج ومصاريف تقاضٍ، إلى جانب تحقيق المتهم أرباحًا من نشر الفيديو المسيء.

كما أوضح أن الأضرار المعنوية شملت الإساءة لسمعتها وسمعة أسرتها، مطالبًا بإلزام المدعى عليه بسداد تعويض مالي كامل عن تلك الأضرار، ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في الدعوى خلال جلساتها المقبلة.