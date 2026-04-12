أعلنت وزارة الداخلية، إنهاء خدمة أحد أفراد الشرطة، لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، في واقعة تتعلق بسوء تعامله مع أحد السائحين بمنطقة الجمالية بالقاهرة.

واقعة الجمالية.. الداخلية تتحرك ضد تجاوز في التعامل مع سائح

وأكدت الوزارة أن القرار جاء في إطار الالتزام بثوابتها وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حسن التعامل مع المواطنين أو الزائرين، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

