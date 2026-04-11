كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بترويج المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص والتحريات أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" والأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهم 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

ضبط المتهمين والمضبوطات

وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر "البودر"، بالإضافة إلى سلاح أبيض، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في الفيديو، وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

واعترف المتهمون بترويج المواد المخدرة كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، مؤكدين حيازتهم للمضبوطات بهدف الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

