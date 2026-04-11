فيديو بيع مخدرات في شوارع الجيزة يشعل مواقع التواصل.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

01:17 م 11/04/2026

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مخدرات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بترويج المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص والتحريات أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" والأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهم 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

ضبط المتهمين والمضبوطات

وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر "البودر"، بالإضافة إلى سلاح أبيض، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في الفيديو، وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

واعترف المتهمون بترويج المواد المخدرة كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، مؤكدين حيازتهم للمضبوطات بهدف الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نسرين طافش بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقته؟
الموضة

نسرين طافش بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقته؟
"شراقي" يحذر من مخاطر سد النهضة.. هل يتكرر سيناريو الغرق؟
أخبار مصر

"شراقي" يحذر من مخاطر سد النهضة.. هل يتكرر سيناريو الغرق؟
شكاوى من فواصل إعلانية طويلة على "يوتيوب".. والمنصة تعلق
أخبار و تقارير

شكاوى من فواصل إعلانية طويلة على "يوتيوب".. والمنصة تعلق
الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية خلال الأسبوع الجاري.. حالة الطقس من الأحد
مصراوى TV

الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية خلال الأسبوع الجاري.. حالة الطقس من الأحد
كجوك: موازنة العام المقبل قدرت متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا
اقتصاد

كجوك: موازنة العام المقبل قدرت متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان