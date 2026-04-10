ضبطت مباحث المنيا متهماً انتحل صفة موظف بنك لسرقة بيانات الفيزا والاستيلاء على أموال المواطنين بمركز العدوة بعد ارتكابه 6 وقائع نصب إلكتروني للتربح.

نصاب بيانات البنوك يسقط في المنيا

نجحت مباحث المنيا برئاسة اللواء حاتم ربيع مدير المباحث الجنائية في كشف وضبط المتهم لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب، ومن جانب آخر أكدت التحريات قيام المتهم بالتواصل مع الضحايا هاتفياً لإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية، علاوة على ذلك تمكن من خلال ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أرصدتهم بقلب مركز العدوة لضمان تنفيذ مخططه.

الاستيلاء على أموال المواطنين بالعدوة

أقر المتهم بارتكاب 6 وقائع نصب بذات الأسلوب الإجرامي المبتكر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وفي السياق ذاته ضبطت أجهزة الأمن بحوزته الهاتف المستخدم في أعمال النصب والذي يحتوي على أدلة تؤكد نشاطه، ومن جانب آخر تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.