إعلان

نصاب بيانات البنوك يسقط في المنيا بعد الاستيلاء على أموال المواطنين

كتب : علاء عمران

02:45 م 10/04/2026

ضبط متهم - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت مباحث المنيا متهماً انتحل صفة موظف بنك لسرقة بيانات الفيزا والاستيلاء على أموال المواطنين بمركز العدوة بعد ارتكابه 6 وقائع نصب إلكتروني للتربح.

نصاب بيانات البنوك يسقط في المنيا

نجحت مباحث المنيا برئاسة اللواء حاتم ربيع مدير المباحث الجنائية في كشف وضبط المتهم لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب، ومن جانب آخر أكدت التحريات قيام المتهم بالتواصل مع الضحايا هاتفياً لإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية، علاوة على ذلك تمكن من خلال ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أرصدتهم بقلب مركز العدوة لضمان تنفيذ مخططه.

الاستيلاء على أموال المواطنين بالعدوة

أقر المتهم بارتكاب 6 وقائع نصب بذات الأسلوب الإجرامي المبتكر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وفي السياق ذاته ضبطت أجهزة الأمن بحوزته الهاتف المستخدم في أعمال النصب والذي يحتوي على أدلة تؤكد نشاطه، ومن جانب آخر تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحديث جديد في واتساب يغير واجهته على أندرويد.. ما القصة؟
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة