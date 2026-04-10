في شوارع بولاق الدكرور المزدحمة، حيث لا تنام العيون، ظنت شابة عشرينية أن ليل المدينة سيستر سرها للأبد. لكن رصيف الشارع كان شاهدا على مأساة هزت الوجدان، حين عثر الأهالي على جثة رضيعة لم تكتمل فرحتها برؤية النور، لتبدأ رحلة البحث عن الأم التي تحولت إلى قاتلة في لحظة ذعر.



لم تكن آلام المخاض بالنسبة لتلك الشابة بشرى بقدوم طفل، بل عدوا يهدد بكشف علاقة غير شرعية جمعتها بشاب عاطل. داخل دورة مياه منزلها، وفي عزلة تامة، كانت الشابة تصارع آلام الولادة بمفردها، تكتم أنفاسها لئلا يسمع أحد صرخاتها، حتى خرجت الطفلة إلى الدنيا.

سقوط رضيعة من "شرفة" الرحمة ببولاق الدكرور



بمجرد أن استقرت الرضيعة بين يديها، لم تلمسها بحنان الأم، بل نظرت إليها كـ "وصمة عار" يجب محوها فوراً. في مشهد تجردت فيه من كل معاني الإنسانية، حملت الأم طفلتها التي لم يتجاوز عمرها دقائق، وتوجهت بها إلى شرفة غرفتها، وبالقرب من العقار الذي تقطن به، ألقت بالجسد النحيل من الطابق العالي، لتسقط الطفلة جثة هامدة وسط الشارع، ظناً منها أنها هكذا ألقت بـ "فضيحتها" بعيداً.

الشاهد الصامت على جريمة رضيعة بولاق الدكرور



لم تكن المتهمة تدري أن عين التكنولوجيا ترصد تحركاتها. فور تلقي بلاغ الأهالي، انتقل رجال مباحث بولاق الدكرور إلى مكان الحادث. وبفحص كاميرات المراقبة المحيطة، خُذلت محاولات التخفي؛ إذ حددت الجهود هوية "ربة المنزل" التي تقطن في العقار المجاور.

اعترافات صادمة لجريمة رضيعة بولاق الدكرور



أمام رجال الأمن، انهارت المتهمة واعترفت بكل شيء. حكت عن علاقتها بالشاب العاطل، عن "حمل السفاح" الذي أخفته عن أعين الجميع، وعن اللحظة التي قررت فيها إنهاء حياة ابنتها خوفاً من الفضيحة. كلمات خرجت باردة من لسانها، لكنها كانت كفيلة بإحالتها فوراً إلى النيابة العامة.

قرار النيابة في جريمة بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، كما أصدرت قراراً بسرعة ضبط وإحضار والد الطفلة.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين